Il cantante e regista statunitense ha offerto il primo sguardo sui protagonisti della sua pellicola che sarà il reboot della mitica sitcom americana anni Sessanta (arrivata in Italia negli anni ’80 con il titolo “I mostri”). Il director ha rivelato che il lungometraggio è attualmente in produzione in Ungheria. E, dato che siamo in odore di Halloween, ha presentato ai follower di Instagram i suoi Herman, Lily e il Conte, interpretati da Jeff Daniel Phillips, Sheri Moon Zombie e Daniel Roebuck

Rob Zombie ha pubblicato la primissima foto del cast del suo "The Munsters”, il film horror comedy che il cantante e regista statunitense sta girando.

Si tratta del remake della mitica sitcom statunitense anni Sessanta, arrivata in Italia due decenni più tardi, negli anni Ottanta, con il titolo “I mostri”.



I protagonisti della foto postata da Rob Zombie su Instagram sono Herman, Lily e il Conte, tutti e tre seduti sulle tipiche sedie da attori.

Come scenario dello scatto c'è la mitica casa dell'altrettanto mitica famiglia mostruosa, quella 1313 Mockingbird Lane House che non sarà soltanto scenario ma certamente una delle protagoniste. Così come era nella situation comedy originale.



Lo stesso Rob Zombie ha rivelato che la pellicola è attualmente in produzione in Ungheria, facendo la gioia dei suoi fan e quella dei cultori di questo show televisivo che ha scritto la storia del piccolo schermo. Ricordiamo che la sitcom "The Munsters" ha infatti aperto la strada al filone horror comedy, assieme allo show concorrente numero uno: La famiglia Addams.

Questi due prodotti televisivi davvero epici hanno debuttato praticamente nello stesso momento, uscendo ciascuna su una delle due emittenti televisive statunitensi principali. Nonché rivali. Ve ne parleremo in maniera più approfondita nei prossimi paragrafi.



I Munsters hanno visto un sequel televisivo dal titolo “The Munsters Today” (in italiano “I mostri vent'anni dopo”), una situation comedy prodotta dal 1988 al 1991, in tre stagioni.

A livello cinematografico, sono usciti “The Mini-Munsters” (1973), “The Munsters' Revenge” (1981), “Here Come the Munsters” (1995) e “The Munsters' Scary Little Christmas” (1996).

Il film di Rob Zombie dovrebbe uscire nel 2022.



Potete guardare la foto con il cast del film “Meet the Munsters” postata sul proprio profilo ufficiale di Instagram dal regista Rob Zombie alla fine di questo articolo.