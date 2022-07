Moonfall, arriva il disaster movie con Halle Berry su Sky Cinema e NOW

Arriva su Sky Cinema l'11 luglio alle 21.15 in prima tv, e NOW, l'ultima fatica di Roland Emmerich già regista di film come Independence Day, 2012, e The Day After Tomorrow. Protagonista della pellicola è Halle Berry a capo di una missione per salvare la Terra. Disponibile anche on demand

Arriva in prima tv su Sky Moonfall, spettacolare disaster movie a tema fantascientifico diretto dallo specialista del genere Roland Emmerich (Independence Day, 2012, The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo). in onda lunedì 11 luglio alle 21.15 su Sky Cinema Uno e Sky Cinema 4K e alle 21.45 su Sky Cinema Action. Il film sarà anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

La trama

La Luna, spinta una forza misteriosa, viene sbalzata fuori dalla sua orbita per dirigersi in rotta di collisione con la Terra. A poche settimane dall’impatto fatale che annienterà il mondo, l’ex astronauta e dirigente NASA Jocinda ‘Jo’ Fowler (l’attrice premio Oscar® Halle Berry) ha un’idea per salvare il pianeta. Tuttavia, nessuno le crede, a parte Brian Harper (Patrick Wilson), un uomo che appartiene al suo passato, e un simpatico complottista di nome K.C. Houseman (John Bradley). I tre improbabili eroi si lanceranno in una disperata missione spaziale lasciandosi alle spalle, forse per sempre, i loro affetti più cari, per cercare di scoprire l’incredibile segreto che riguarda l’unico satellite “naturale” della Terra.

