Il trailer di Luck, il film animato di Apple TV+

Nuovo film di animazione in uscita in esclusiva sulla piattaforma streaming Apple Tv+. Luck Verrà reso disponibile dal prossimo 5 agosto ma in queste ore la casa produttrice ha deciso di rilasciare il primo trailer, per iniziare ad avvicinare il pubblico alle avventure di Sam Greenfield, ossia la persona più sfortunata del mondo. Apple Tv+ ha deciso di seguire una delle più radicate tradizioni del mondo cinematografico, scegliendo di far uscire la pellicola nel periodo estivo, quando solitamente vengono pubblicate le produzioni dedicate ai più piccoli.

Trailer completo di Luck disponibile online approfondimento Colin Farrell, in arrivo la serie Sugar per Apple TV+ Le vicende di Sam Greenfield non sono state interamente svelate nel trailer completo di Luck ma dai pochi secondi di anticipazione, la storia sembra rivelare interessanti sorprese per i suoi risvolti impensati. Dalle prime immagini, a colpire sono soprattutto i colori vividi e molto saturi delle immagini: una scelta non casuale se si considera che Luck è destinato prevalentemente a un pubblico giovanissimo, per il quale la stimolazione visiva gioca un ruolo fondamentale per catturare l’attenzione. La sceneggiatura, rapida e lineare, senza troppi balzi, è stata firmata da Kiel Murray, con John Lasseter, David Ellison, Dana Goldberg e David Eisenmann.

Luck, la storia della persona più sfortunata del mondo Il titolo potrebbe ingannare ma, come accennato in precedenza, Luck racconta la storia di una persona sfortunata, anzi, della persona più sfortunata del mondo. Ma, come nelle storie migliori, quando il suo destino sembra essere segnato, ecco che viene catapultata nella Terra della fortuna, dove la sua vita cambierà per sempre. Tuttavia, non sarà così facile per Sam riuscire nel suo intento di portare a casa un po’ di fortuna per il suo migliore amico, perché nella Terra della fortuna gli esseri umani non sono ammessi. Iniziano così le peripezie della protagonista, chiamata a collaborare con le creature magiche di quel luogo sconosciuto per conquistare il suo obiettivo. Oltre alla protagonista, ad attirare maggiori simpatie nel pubblico è stato il gatto nero Luck. Il film è una storia a lieto fine pensata per i più piccoli, che però rappresenta anche un ottimo pretesto per gli adulti per fermarsi a riflettere sul quanto le piccole cose di ogni giorno possano essere importanti.