Film stasera in TV da non perdere lunedì 4 luglio 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 4 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Corro da te, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in un remake di una commedia francese. Per conquistare una ragazza disabile, un playboy si finge uomo in carrozzina.

Corro da te, ore 21:45 su Sky Cinema Romance

Pierfrancesco Favino e Miriam Leone in un remake di una commedia francese. Per conquistare una ragazza disabile, un playboy si finge uomo in carrozzina.

I soliti idioti, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio nel film sui due personaggi nati dalla loro vena comica.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Come un tuono, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Ryan Gosling e Bradley Cooper in un drama. Le vite di un criminale e di un poliziotto si legano fatalmente e il loro passato si ripercuote sui figli.

La notte più lunga dell’anno, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Ambra Angiolini in un dramma corale. Un politico, una cubista e un gruppo di ragazzi si ritrovano a condividere un punto di svolta nella stessa area di servizio.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Karate Kid – La leggenda continua, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Remake del famoso primo film della saga, con Jaden Smith e Jackie Chan come protagonisti della pellicola.

Bastille Day – Il colpo del secolo, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film di azione con Idris Elba. Nei giorni precedenti alla ricorrenza della presa della Bastiglia, tre persone sono coinvolte in una cospirazione a Parigi.

Top Gun, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film cult con Tom Cruise e Val Kilmer. Il giovane Maverick decide di partecipare a una prestigiosa scuola di aviazione.

Film western da vedere stasera in tv



Balla coi lupi, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Versione integrale del film Premio Oscar con Kevin Costner, ambientato durante la guerra di secessione.

Film thriller da vedere stasera in tv



Intrigo: Morte di uno scrittore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Ben Kingsley. Uno scrittore organizza l’omicidio della moglie ma il corpo della donna scompare.

Film biografico da vedere stasera in tv



Tesla, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Ethan Hawke nel biopic sul genio scientifico Nikola Tesla.

I programmi in chiaro



Pretty Woman, ore 21:25 su Rai 1

Richard Gere e Julia Roberts in un film romantico. Un miliardario si innamora di una prostituta.

911, ore 21:20 su Rai 2

Quarta stagione della serie tv medical con Jennifer Love Hewitt e Angela Bassett.

Report, ore 21:00 su Rai 3

Programma di approfondimento e inchieste giornalistiche su temi scottanti condotto da Sigfrido Ranucci.

Zona Bianca, ore 21:20 su Rete 4

Giuseppe Brindisi conduce un rotocalco d’informazione che si concentra principalmente sulla politica italiana.

Zelig, ore 21:20 su Canale 5

Ritorna il varietà in cui alcuni comici si esibiscono con il ritorno di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada alla conduzione.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

Nuova stagione della serie tv che segue le vite di alcuni poliziotti di Chicago.

Yellowstone, ore 21:15 su La7

Kevin Costner, Wes Bennett, Danny Huston e Kelly Reilly in una serie tv neo western.

Gomorra – La Serie, ore 21:30 su TV8

Salvatore Esposito e Marco D’Amore in una delle serie tv italiane più famose degli ultimi anni.

Fuori in 60 secondi, ore 21:25 su Nove

Nicolas Cage e Angelina Jolie in un film di azione. Un ex ladro d’auto deve rubare 50 vetture in una notte per salvare il fratello.