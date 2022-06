Film stasera in TV da non perdere giovedì 23 giugno 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 23 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantico da vedere stasera in tv



La cena perfetta, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Salvatore Esposito e Greta Scarano in una commedia romantica. Un criminale incaricato da un boss di gestire un ristorante troverà altre strade grazie a una chef molto grintosa.

La cena perfetta, ore 21:15 su Sky Cinema 4K

Salvatore Esposito e Greta Scarano in una commedia romantica. Un criminale incaricato da un boss di gestire un ristorante troverà altre strade grazie a una chef molto grintosa.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Sette minuti dopo la mezzanotte, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Un ragazzino con la madre malata e vessato dai bulli stringe amicizia con una creatura misteriosa.

Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Omar Sy in un’emozionante pellicola record di incassi. La vita di un uomo viene sconvolta dall’arrivo di una figlia.

Un viaggio indimenticabile, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Nick Nolte e Matt Dillon in un dramma familiare. Un uomo con l’Alzheimer ritorna a Venezia, città in cui ha vissuto splendidi momenti con la moglie.

Film commedia da vedere stasera in tv



L’incredibile viaggio del fachiro, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Berenice Bejo in una commedia romantica e multietnica. Un indiano si addormenta in un armadio che sta per essere spedito in Inghilterra.

Un Paese quasi perfetto, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone in una commedia. Tre amici decidono di aprire un borgo per risollevare le sorti di un paesino della Basilicata.

Film di azione da vedere stasera in tv



Chaos, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Action con Jason Statham e Wesley Snipes. Due detective devono fermare una banda di rapinatori.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



Star Trek V – L’ultima frontiera, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Quinta pellicola della saga originale di Star Trek. Stavolta l’equipaggio dell’Enterprise dovrà affrontare il fratellastro di Spock.

Film thriller da vedere stasera in tv



Dietro la notte, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Fortunato Cerlino e Stefania Rocca in un thriller italiano. Un ladro entra in casa per rubare diamanti: una madre e una figlia sono costrette a serrarsi nell’armadio.

Chi è senza peccato – The Dry, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Eric Bana in un thriller tratto dal romanzo di Jane Harper. Un poliziotto torna nella sua città d’origine per indagare sul suicidio di un amico.

Film biografico da vedere stasera in tv



Tigers, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

La storia dell’ex calciatore Martin Bengtsson, ispirata alla sua autobiografia. Una giovane promessa dell’Inter si ammala di depressione.

I programmi in chiaro



Don Matteo, ore 21:25 su Rai 1

Terence Hill e Raoul Bova nella nuova stagione della nota fiction.

Copperman, ore 21:20 su Rai 2

Luca Argentero in un film drammatico. Un uomo affetto da autismo vede il mondo come una fiaba e si fa costruire un’armatura da supereroe.

D’Annunzio: l’uomo che inventò sé stesso, ore 21:20 su Rai 3

Documentario su Gabriele D’Annunzio narrato da Giordano Bruno Guerri.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

Scherzi a parte 2021, ore 21:20 su Canale 5

Enrico Papi alla conduzione della scorsa edizione del famoso format sugli scherzi ai vip.

FBI: Most Wanted, ore 21:20 su Italia 1

Serie tv spinoff di “FBI”, con Julian McMahon e Kellan Lutz nel cast.

Speciale TG La7, ore 21:15 su La7

Enrico Mentana conduce un appuntamento speciale con il TG di La7.

Antonino Chef Academy, ore 21:30 su TV8

Lo chef Antonino Cannavacciuolo mette alla prova 10 aspiranti chef per scoprire il migliore.

La dura verità, ore 21:25 su Nove

Gerard Butler e Katherine Weigl in una commedia romantica. Una produttrice televisiva decide di seguire i consigli sentimentali di un esperto.