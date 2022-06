Love & Gelato, il cast del film Netflix con Susanna Skaggs. FOTO

Love & Gelato è un film sentimentale uscito su Netflix, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick. Diretto da Brandon Camp, è stato girato in Italia, in particolare a Roma e in diverse zone del Lazio. La produzione è di Netflix in collaborazione con Reel One Entertainment e Champlain Media. Sinossi: “Per esaudire l'ultimo desiderio della madre, Lina trascorre l'estate prima del college a Roma, dove scopre l'amore, l'avventura e la passione per il gelato”. Vediamo il cast del film