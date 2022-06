Ben Affleck, un film sulla Nike per Amazon Studios: cosa sappiamo

Nike, il cast stellare del film

Sono stati annunciati alcuni degli attori che faranno parte del film. Matt Damon interpreterà Sonny Vaccaro. Per la prima volta, quindi, Ben Affleck si troverà a dirigere l'attore nonché suo migliore amico. Il regista interpreterà invece il ruolo di Phil Knight, co-fondatore della Nike. Le due star hanno firmato l’ultima stesura della sceneggiatura di Alex Convery, inizialmente intitolata Air Jordan. Damon figura anche tra i produttori. Nel cast del film, le cui riprese sono iniziate lunedì 6 giugno a Los Angeles, troviamo anche Jason Bateman nei panni del capo di Vaccaro, Rob Strasser, che ebbe un ruolo fondamentale nel convincere Jordan a firmare per la compagnia. Annunciata anche Viola Davis nei panni della madre di Jordan, Deloris Jordan. Il padre del campione, James, sarà invece Julius Tennon mentre Chris Tucker sarà Howard White, ex giocatore di basket per l’Università del Maryland diventato junior executive alla Nike, dove si occupava di tenere i contatti con i giocatori dell’NBA. Ci sarà anche Marlon Wayans alias George Raveling, ex campione del basket amico di Michael Jordan. Matthew Maher sarà Peter Moore, designer Nike che fu autore delle prime celebri Air Jordan. Tom Papa sarà invece Stu Inman, ex dirigente dei Portland Trail Blazers che, come è noto, scelse Sam Bowie invece di Jordan durante l’NBA Draft del 1984.