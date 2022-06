Scarlett Johansson, il nuovo film sarà My Mother’s Wedding

Cinema

Dal film d'esordio, datato 1994, all'ultimo Cinecomic Marvel, in cui torna a interpretare la supereroina Natasha Romanoff, un viaggio fotografico attraverso i film interpretati dall'attrice americana nata a New York il 22 novembre 1984

Scarlett Johansson in Genitori cercasi (North), regia di Rob Reiner (1994)

Scarlett Johansson in La giusta causa (Just Cause), regia di Arne Glimcher (1995)