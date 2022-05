Doctor Strange, Elizabeth Olsen ringrazia Scarlett Johansson

Elizabeth Olsen, le sue parole

approfondimento

Scarlett Johansson, tutte le foto dei suoi film

Elizabeth Olsen ha dichiarato in alcune interviste di apprezzare molto la sicurezza di Scarlett Johansson. “Avevo 25 anni quando ho iniziato a lavorare nel cinema, ma lei era decisamente più in gamba di me a quell’età” ha spiegato, dichiarando come l'interprete di Vedova Nera sia per lei un punto di riferimento. “Non ha un’età molto diversa dalla mia, ma continuo ad ascoltare i suoi consigli. Io sono molto timida e solitamente non chiedo consigli agli attori, ma con lei mi è bastato uno sguardo”. Olsen ha poi ricordato quando sul set di Ultron ammirò molto la capacità di Johansson di essere a proprio agio con la troupe e di come riuscisse a far sentire tutti parte di una squadra. Elizabeth Olsen ha parlato anche del legame fra Doctor Strange e la miniserie Wandavision, basata sui personaggi Marvel Wanda Maximoff (alias Scarlet Witch) e Visione. “Passando da Wandavision a questo film, la mia priorità era: come possiamo continuare il filo del discorso e, nello stesso tempo, renderlo diverso?" ha dichiarato l'attrice a Variety. “Come possiamo mantenerla questa evoluzione eccitante per i fan? E come possiamo mostrare loro qualcosa che non hanno ancora visto?”. Sono otto anni che Olsen interpreta il personaggio Marvel e per lei questa è una grande soddisfazione: “Ho fatto crescere questo personaggio fino a diventare ciò che è diventata”.