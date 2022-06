Wham!, arriva un documentario su Netflix

Andrew Ridgeley degli Wham sta collaborando con la piattaforma di streaming per un film docu per lui "agrodolce", in ricordo del frontman del gruppo: il compianto George Michael. Scomparso il giorno di Natale del 2016 all'età di 53 anni, il leggendario artista aveva lavorato al documentario “Freedom” appena prima della morte prematura

Andrew Ridgeley degli Wham, fondatore assieme a George Michael della mitica band inglese, sta collaborando con Netflix per portare sui suoi schermi un documentario che per lui sarà "agrodolce", in ricordo del frontman del gruppo. Parliamo chiaramente del compianto George Micheal, scomparso il giorno di Natale del 2016 all'età di 53 anni. Appena prima della sua prematura morte, il leggendario artista aveva lavorato al documentario “Freedom”. Andrew Ridgeley, 59 anni, ha cantato per anni insieme a Michael nel loro gruppo pop degli anni '80. Ora per omaggiare il suo collega e caro amico intende offrire ai fan un inedito sguardo intimo all’artista. L’opera in cantiere vuole proporre un dietro le quinte del rapporto di amicizia e di lavoro tra i due membri degli Wham. Verrà quindi ripercorsa la carriera della band, sottolineando gli alti e i bassi che questo duo musicale inevitabilmente si è ritrovato ad affrontare durante l’apogeo del successo. "Il team di Netflix ha colto al volo l'opportunità di realizzare questo film", ha detto una fonte interpellata dal giornalista inglese Rob Wilson per il giornale Metro UK. “È un progetto davvero eccitante e ci stanno investendo molte risorse. Andrew è anche molto entusiasta dell'opportunità di guardare indietro ai suoi anni con George nella band, anche se, ovviamente, sarà un’esperienza agrodolce per lui”, ha aggiunto la fonte anonima di Metro UK.

Chiaramente i fan non stanno più nella pelle. Il pubblico affezionato di George Michael e di Andrew Ridgeley sta offrendo varie esternazioni del proprio entusiasmo per la notizia. “Non posso aspettare! Sono così felice che Andy ne faccia parte, e che quindi non ci saranno errori”, è uno dei tantissimi commenti che si stanno stratificando in rete.

Se le aspettative dei fan sono altissime, non da meno devono essere le aspettative di Netflix: la piattaforma di streaming si aspetta (e si augura) di ripetere il successo di due documentari musicali con cui hanno sbancato. Parliamo di “Five Foot Two”, il docu su Lady Gaga, e “Miss Americana”, l’approfondimento su Taylor Swift, entrambi nati in casa Netflix.

E una fonte del quotidiano The Sun ha affermato: "I capi sono fiduciosi che questo sarà un successo [come Five Foot Two e Miss Americana], se non di più".

Per adesso il documentario non è ancora una data di uscita, tuttavia le voci parlano di una produzione che sembrerebbe essere a buon punto.