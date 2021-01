Last Christmas porta gli Wham! in testa alla classifica...36 anni dopo

Grata superveniet quae no sperabitur hora. Così vaticinavano i latini quando accadeva qualcosa cui non speravi più. Ed è la frase giusta per celebrare un traguardo atteso 36 anni. Perché la data di uscita di Last Christmas degli Wham! è il

il 3 dicembre del 1984 e in questo "ultimo natale" 2020 il brano ha conquistato il primo posto nella classifica UK. A rendere melanconica la notizia c'è il fatto che proprio il giorno di Natale di quattro anni fa se ne è andato George Michael, autore e cointerprete del brano con Andy Ridgeley. Quest'ultimo così ha commentato il risultato: "Sono felicissimo e un po' stupito ma sono soprattutto molto gratificato dal fatto che l'iconico classico natalizio degli Wham! Last Christmas abbia finalmente ottenuto il privilegio di diventare un numero uno. E' il giusto e meritato tributo al genio creativo di George, che oggi sarebbe infinitamente orgoglioso ed emozionato".