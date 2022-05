Animali Fantastici – I segreti di Silente è su Sky Primafila PREMIERE

Animali Fantastici – I segreti di Silente è disponibile da martedì 31 maggio on demand Su Sky Primafila PREMIERE. Si tratta del terzo episodio della saga cinematografica creata dalla scrittrice J. K. Rowling. La trilogià è una sorta di prequel delle vicende narrate in Harry Potter . Tre sono i personaggi chiave: l'esperto di animali fantastici Newt Scamander, intepretato da Eddie Redmayne , Albus Silente interpetato da Jude Law e il perfido Gellert Grindelwald interpretato da Mads Mikkelsen

Animali Fantastici – I segreti di Silente, la trama del film

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Con una posta in gioco così alta, quanto a lungo Silente potrà restare in disparte?