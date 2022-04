Il cast del film

approfondimento

Animali Fantastici: I Segreti di Silente, svelati i nuovi poster

Le riprese del film, terzo capitolo sui cinque previsti, sarebbero dovute partire il 16 marzo 2020 ma, a causa dello scoppio della pandemia COVID-19, sono state posticipate al 20 settembre seguente. Nel corso della lavorazione, ci sono state più interruzioni dovute proprio alla positività di alcuni membri del cast e della produzione, con il film concluso nel febbraio 2021. Eddie Redmayne riprende il ruolo del protagonista Newt Scamander, così come Jude Law quello di Albus Silente, Dan Fogler quello di Jacob Kowalski, l’amico babbano di Scamander, Katherine Waterston quello di Tina Goldstein e Alison Sudol quello di Queenie Goldstein, sorella di Tina. Una menzione a parte meritano i personaggi di Gellert Grindelwald e Credence Barebone/Aurelius Silente. A causa delle controversie con l’ex moglie Amber Heard, Johnny Depp è stato costretto ad abbandonare il ruolo del principale antagonista che ha interpretato nelle prime due pellicole, con Mads Mikkelsen a sostituirlo. Per quanto concerne Ezra Miller, che presta il volto a Credence Barebone/Aurelius Silente, potremmo averlo visto per l’ultima volta in questi panni nel terzo capitolo. Questo non perché è prevista l’uscita di scena del suo personaggio, bensì a causa di alcuni problemi con la giustizia. Infatti, Ezra Miller è stato accusato lo scorso 28 marzo di “condotta molesta” e “reato di molestie” all’interno di un locale di Hilo nelle Hawaii. Dopo essere stato arrestato, l’attore è uscito tramite cauzione ma questa sua “bravata” rischia di costargli non solo il posto in Animali Fantastici, ma anche in The Flash, dove interpreta l’eroe dalla velocità supersonica.