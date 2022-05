Alla Cineteca di Milano in anteprima il film Fuoricondotta di Martina

Martedì 31 maggio 2022 la Cineteca di Milano, nella nuova sede del cinema Arlecchino, presenta in anteprima il film Fuoricondotta di Fabio Martina , che, ispirato a ‘Zero in condotta’ di Jean Vigo e ‘Gli Anni in Tasca’ di François Truffaut, racconta con un tono leggero e poetico il mondo della scuola di oggi con le particolarità e le problematiche a cui deve fare fronte dal punto di vista sociale, educativo e culturale. Il lungometraggio è stato girato nel giugno 2021, dopo due anni di pandemia, nella scuola elementare ‘Giacomo Leopardi’, costruita negli anni '20, durante il fascismo, in viale Bodio, e che ospitò come alunno Ermanno Olmi. Su questo periodo della sua vita Olmi scrisse il libro autobiografico “Ragazzo della Bovisa". Per questo motivo il film, che ha l'intenzione di mostrare chi sono i ragazzi della Bovisa oggi, è dedicato al grande regista.

La trama del film

approfondimento

Ermanno Olmi, maestro di cinema: i suoi 5 migliori film

Mette in scena l'alternanza tra due esempi paradossali di istituzioni scolastiche: una libera, ma troppo permissiva, e una normativa, ma soffocante rispetto alle mutate esigenze espressive e comunicative degli studenti. Tutto ciò per stimolare una riflessione necessaria che riguarda il mondo della scuola d'oggi, ma anche la società contemporanea: quale è il confine tra la propria libertà di espressione e la necessità di regole? Fuoricondotta è stato girato come un documentario d'osservazione, i cui protagonisti sono attori non professionisti, gli studenti, che interpretano se stessi. Solo il ruolo del preside è affidato a un professionista: l’attore e regista Renato Sarti. La maggior parte delle scene del film sono state pensate e realizzate dal regista Fabio Martina ricostruendo accadimenti reali sulla falsa riga di ciò che è emerso durante i laboratori di cinema realizzati durante i mesi precedenti nelle scuole dell’Istituto Ermanno Olmi in Bovisa e dell’istituto Sorelle Agazzi in Bovisasca. La sensazione di realtà e verità, restituita sullo schermo grazie a questo metodo, è fondamentale per produrre nel pubblico un effetto di immedesimazione nei personaggi e nei fatti, in modo da portare ad un proficuo e profondo dibattito sul tema sviluppato dal film. La scrittura del film è nata, quindi, seguendo un canovaccio schematico, abbozzato dal regista con i suoi collaboratori, arricchito dalle esperienze, dalle emozioni e dalle riflessioni dei giovani studenti.