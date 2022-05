Cip & Ciop agenti speciali, tutti gli Easter Eggs

Gli Easter Eggs in Cip & Ciop agenti speciali

approfondimento

Cip & Ciop agenti speciali, il trailer del nuovo film Disney

Il film, diretto da Akiva Schaffer, è stato girato in tecnica mista ed è stato distribuito su Disney+ a partire da venerdì 20 maggio (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Tra i primi Easter Eggs che troviamo all’interno della pellicola c’è la presenza di un Peter Pan adulto e cattivo, in contrasto con Hollywood che ha deciso di accantonarlo per sempre. Come svelato da alcuni produttori, l’idea originaria era quella di presentare un Babbo Natale malvagio, ipotesi poi accantonata per non rovinare la sua immagine a tanti bambini che, sotto le feste natalizie, scrivono migliaia di letterine nei suoi confronti per farsi recapitare i regali desiderati. Il secondo Easter Eggs è Sonic the Hedgehog, la famosa mascotte della SEGA che, tra l’altro, abbiamo visto al cinema dallo scorso 7 aprile in Sonic 2 – Il film. In Cip & Ciop agenti speciali vediamo una sua versione più invecchiata intenta a firmare autografi ai fan. A seguire, in una scena che ritrae Ciop guidare per le vie di Los Angeles, possiamo notare diverse vetture protagonista del film Cars. Trova spazio anche Flounder, il pesce giallo e blu amico di Ariel, protagonista de La Sirenetta. In Cip & Ciop agenti speciali si trasferisce sulla terra, una scelta non proprio felice dal momento che viene rapito da alcuni malviventi. In un’altra scena, inoltre, vediamo l’attore Seth Rogen impersonare nuovamente Pumbaa nel remake de Il re leone del 2019. In un momento del film, Cip e Ciop piombano in una sala piena zeppa di trofei, dove troviamo alcuni oggetti iconici come il cilindro del Cappellaio Matto apparso in Alice nel Paese delle Meraviglie, oppure il cappello di un Puffo, il guanto di Topolino e il muso della Pantera Rosa. Infine, c’è spazio anche per una citazione legata alla popolare rivista Variety, che pubblica in prima pagina i protagonisti Cip e Ciop.