The Tiger, il nuovo film di Alexander Skarsgård

Stando a quanto riportato dal magazine , The Tiger, basato sull’omonimo libro di John Valliant , vedrà Myroslav Slaboshpytskyi coinvolto in qualità di regista e sceneggiatore, Darren Aronofsky alla produzione.

Myroslav Slaboshpytskyi ha dichiarato: “Sono così felice di fare questo film e sono sopraffatto dall’ammirazione per il team che c’è dietro. Ho lavorato per molto tempo alla storia di The Tiger e la possibilità di vederlo realizzare è un sogno che diventa realtà”.

Il regista ha poi aggiunto: “Darren è un produttore dal gusto unico e di talento, Alexander e Dane sono star irripetibili. Non riesco a immaginare un gruppo migliore o più brillante di quello dei collaboratori”.