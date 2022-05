L’attesa sta per finire. Il Festival di Cannes , giunto alla 75ª edizione, è pronto a ripartire martedì 17 maggio, per poi chiudersi sabato 28 maggio con il gran finale. Durante la cerimonia d’apertura, è prevista la consegna della Palma d’Oro d’Onore a Forest Whitaker , che nel 1988 era già stato premiato nella kermesse grazie alla sua interpretazione in Bird, dove impersonava il musicista Charlie “Bird” Parker. Il Festival di Cannes, inoltre, sarà anche l’occasione per la presentazione del film False Awakening.

False Awakening è un thriller psicologico incentrato su un uomo, i cui incubi a occhi aperti si fondono con la sua vita quotidiana, rendendogliela inevitabilmente complicata. Tra i protagonisti della pellicola, ovviamente, c’è Alec Baldwin nella parte dello psicologo chiamato ad aiutare l’uomo, facendogli affrontare il suo passato in modo da impedirgli che la sua vita precipiti in un vortice psichico irrecuperabile. La pellicola segna il debutto della Persona Entertainment, casa produttrice di Alec Baldwin e Anjul Nigam , che abbiamo conosciuto in Grey’s Anatomy, con il Festival di Cannes che sarà una vetrina importante per la presentazione del primo progetto della coppia. I due avevano già collaborato in precedenza in occasione del film Rust, la cui produzione è stata drammaticamente interrotta a seguito dell’accidentale uccisione di Halyna Hutchins , una dei membri della troupe, uccisa da un colpo di pistola sparato proprio da Alec Baldwin, con l’arma di scena che clamorosamente aveva al suo interno un vero proiettile. A riguardo, circa tre mesi fa, la famiglia della Hutchins ha denunciato il popolare attore per omicidio colposo, coinvolgendo anche la produzione e altri membri. Ad aprile, il Dipartimento del New Mexico ha comminato una multa per la Rust Movie Productions, accusata di non aver accuratamente svolto tutte le pratiche adeguate alla sicurezza sul set.

False Awakening, i dettagli del film

Le riprese della pellicola sono previste la prossima estate negli Stati Uniti d’America. Il regista scelto è Benjamin Tomson, il quale sarà anche sceneggiatore. Nel cast, oltre ad Alec Baldwin, presente appunto Anjul Nigam, insieme a Robert Menzies (che abbiamo già visto in Hates - House at the end of the street con Jennifer Lawrence). Il Festival di Cannes sarà il trampolino di lancio per la presentazione di questo primo progetto della coppia Baldwin-Nigam. Queste le parole dei protagonisti: “Mi sono divertito a collaborare con Nigam per alcuni anni, la sua rara combinazione di abilità si traduce in qualcosa di cui sono orgoglioso di far parte”, ha dichiarato Alec Baldwin.

“Io e Alec ci completiamo alla perfezione, non potrei essere più onorato di collaborare con lui. False Wakening sarà una sorta di tributo per altri grandi classici come L’esorcista e Rosemary’s Baby”, queste le parole di Anjul Nigam.

A completare la squadra di False Awakening, citiamo i produttori esecutivi Jamie Norrie, Stephen Foreht e Steve Straka. A seguire, spazio anche ai co-produttori Esther Egg e Matt Taylor, tutti entusiasti di far parte di questo nuovo progetto.