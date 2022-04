L’incidente

Chi era Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia morta sul set

L’incidente è avvenuto il 21 ottobre dello scorso anno al Bonanza Creek Ranch di Santa Fe, in New Mexico, dove erano in corso le riprese del film western Rust. Halyna Hutchins, 42 anni, è stata trasportata d'urgenza in aereo all'ospedale dell'Università del New Mexico ad Albuquerque, ma è poi deceduta per le ferite riportate. Grave anche il regista Joel Souza, 48 anni, che è finito in terapia intensiva. Nei giorni successivi è emerso che nella pistola usata da Baldwin c’erano proiettili veri, ma né lui né l'assistente alla regia ne erano al corrente, e che l’arma era stata usata poche ore prima da membri della troupe per fare “plinking” con munizioni vere, ovver per sparare a lattine di birra o altri bersagli per passare il tempo. Baldwin poi, in un’intervista alla ABC, aveva detto: “Non doveva esserci un proiettile e non ho idea di come ci sia finito. Qualcuno ha messo una vera pallottola in una pistola”. Poi aggiunto di non aver mai premuto il grilletto: “No, no, no, no. Non punterei mai una pistola contro qualcuno per poi premere il grilletto. Mai”. Il 15 febbraio 2022 è stata diffusa la notizia che la famiglia di Halyna Hutchins ha fatto causa a Baldwin e ai produttori per omicidio colposo, accusandoli di una "condotta sconsiderata e il risparmio sui costi di produzione".