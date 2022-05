Io e Lulù, un video in esclusiva del film con Channing Tatum

La trama del film

Io e Lulù, Dog nel titolo originale, è la storia d’amicizia tra un uomo e il suo amico a quattro zampe, una divertente ed emozionante commedia che vedrà Briggs (Channing Tatum) e la simpatica cagnolina di nome Lulù imbarcarsi in un esilarante avventura. Tutto molto semplice se non fosse che Lulù è un agitato cane da pastore belga Malinois che ha vissuto per molti anni con il suo addestratore Ranger Riley Rodriguez. Purtroppo, Rodriguez è morto, e toccherà a Briggs far salire questo cane sul suo Bronco dell'84 e guidarlo lungo la costa del Pacifico fino ad arrivare alla famiglia di Rodriguez, in tempo per il funerale in Arizona. Nessun film che tratti di un viaggio in macchina è divertente senza accadimenti bizzarri. Ma lungo la strada Briggs e Lulù legano in un modo inaspettato, anche attraverso disavventure con irascibili coltivatori di marijuana, un furto d'auto e una truffa in un hotel di lusso, (Lulù ha bisogno di un letto comodo, così dice una sensitiva che incontrano sulla loro strada). Inutile dire che Lulù e Briggs portano entrambi un ingombrante bagaglio emotivo in questo viaggio.