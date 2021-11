Dog, il trailer del primo film da regista con Channing Tatum

La trama: Tatum in missione con Lulu

Ha scelto un compagno di lungo corso Channing Tatum per “Dog”, la sua prima prova da regista, doppiamente impegnativa poiché anche interprete principale della storia. L'attore ha diviso il posto dietro la macchina da presa con Reid Carolin, produttore e sceneggiatore ma, soprattutto, amico, con cui ha realizzato alcuni dei più grandi successi della sua filmografia. Il trentanovenne Reid è infatti l'autore della sceneggiatura di “Magic Mike” di Steven Soderbergh, primo capitolo della storia con gli spogliarellisti, uno dei titoli che hanno dato grande fama a Tatum; Reid è anche sceneggiatore del seguito di quel film, “Magic Mike XXL”, la cui direzione passò a Gregory Jacobs. Qui due film si muovevano tra due registri, comico e drammatico, e pare che la stessa scelta è stata fatta per il racconto di questa nuova storia il cui vero centro è la figura di Lulu, un pastore belga che viene affidato a Tatum per un'avventura on the road nel cuore dell'America.

Il suo personaggio, che faceva parte dell'esercito, viene coinvolto in un'operazione originale, per riguadagnare la fiducia dei suoi superiori: l'uomo deve portare il cane da guerra al funerale del suo vecchio addestratore ma l'impresa non è delle più semplici. Il cane non sembra essere l'animale più docile al mondo e il protagonista dovrà guadagnarsi la sua fiducia per portare avanti il viaggio e giungere alla meta: una missione con esiti non del tutto scontati.