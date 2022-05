A Napoli non piove mai, il cast del film con Sergio Assisi

Nel 2015 l’attore Sergio Assisi ha debuttato come regista nel film A Napoli non piove mai. La pellicola è incentrata sulle vicende di Barnaba, interpretato dallo stesso Assisi, affetto dalla Sindrome di Peter Pan e, per questo, estremamente immaturo al punto da essere lasciato dalla fidanzata. Nel film si può notare un chiaro riferimento a Mario Castellani, attore di Totò a colori in cui interpreta l’Onorevole Cosimo Trombetta. Ecco il cast completo