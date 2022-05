Gary Oldman sta pensando di ritirarsi dalla recitazione

L'acclamato attore premio Oscar, 64 anni, ha detto che i suoi giorni come interprete cinematografico e televisivo stanno per giungere al termine. Ha fatto sapere che presto si ritirerà dalla recitazione

Gary Oldman ha gettato nello sconforto tutti i suoi fan, i suoi tantissimi fan, dato che parliamo di uno degli attori più acclamati di Hollywood, premio Oscar e sessantaquattrenne, quindi non certo prossimo alla pensione stando all'età in cui si smette di recitare...



Eppure Oldman ha ammesso che i suoi giorni come professionista del set stanno per finire.



Durante una recente intervista con Deadline, la star britannica ha parlato del suo ruolo attuale nella serie TV di Apple, Slow Horses, in cui interpreta Jackson Lamb, il capo di un'agenzia di spionaggio britannica per spie che sono caduta in disgrazia. È stata questa intervista l'occasione in cui l'attore ha dichiarato la sua volontà di mettere il cartello “the end” alla sua carriera. Ha aggiunto che sarebbe stato perfetto porre fine alla sua professione proprio con quest'ultimo lavoro, nei panni di quel Lamb in cui ha detto di essersi divertito molto a recitare.



Dato che parliamo di uno degli attori che si sono calati nella più vasta varietà di ruoli, sempre dimostrando un talento da chapeau, Gary Oldman durante la sua lunga e rosea carriera ha conquistato sempre nuovi fan.

Tra le sue più recenti interpretazioni, ricordiamo quella del padrino di Harry Potter, Sirius Black, e anche il Jim Gordon nella trilogia di Batman di Christopher Nolan.

Ma se questi sono i due personaggi con cui il pubblico più giovane ha potuto conoscere il divo, gli spettatori meno giovani (o anche i giovani ma più cinefili) hanno l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda le parti eccezionali che hanno consacrato Oldman a leggenda del cinema.

L'inizio della sua carriera risale ai primi anni ’80, l'epoca in cui riscosse il successo grazie al ruolo di Coxy in Meantime, film per la TV del 1984 diretto dal regista britannico Mike Leigh.