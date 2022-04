80 For Brady, il primo scatto del film su Tom Brady con Jane Fonda

Il quarterback Tom Brady ha pubblicato uno scatto sul set di 80 for Brady, film che lo vedrà protagonista insieme a Jane Fonda, Rita Moreno, Lily Tomlin e Sally Field. Non è ancora stata stabilita la data di uscita della pellicola Condividi

Quando si nomina Tom Brady, il riferimento non può non essere al Super Bowl, l’evento sportivo più importante degli Stati Uniti d’America, che monopolizza l’attenzione in maniera tale da essere seguito in tutto il mondo. Tom Brady è considerato, a ragione, uno degli atleti se non l’atleta più forte della storia del football americano. In carriera, egli ha vinto ben sei Super Bowl con la maglia dei Patriots e uno con quella dei Buccaneers. Insieme all’ex collega Joe Montana, sono gli unici due giocatori di football americano ad aver vinto più di una volta il titolo di MVP (Most Valuable Player, cioè Miglior giocatore) del Super Bowl e della NFL. Insomma, una carriera che lo fa entrare di diritto tra gli sportivi in assoluto più importanti e conosciuti al mondo. Infatti, alcuni esperti lo hanno eletto come G.O.A.T., acronimo di Greatest Of All Time che in italiano significa “Il più grande di tutti i tempi”.

Tom Brady si “sdoppia” e diventa attore approfondimento Jane Fonda: ecco com'è cambiata l'icona del cinema Contestualmente alla carriera da quarterback, che non ha abbandonato nonostante un iniziale pensiero di ritiro, Tom Brady si sta provando a cimentare come attore. Infatti, egli è sul set del film 80 for Brady, che racconta la storia di un gruppo di amici e della loro avventura indimenticabile vissuta in un Super Bowl, più precisamente il 51° (LI). Una partita memorabile, dove Tom Brady ha trascinato i New England Patriots alla vittoria con una clamorosa rimonta contro gli Atlanta Falcons. Essi, infatti, pur vincendo 28-3 non sono riusciti a portare a casa il titolo, venendo prima raggiunti nei tempi regolamentari e poi superati definitivamente nei supplementari. Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Tom Brady ha svelato il primo scatto dal set del film, che lo ritrae in compagnia delle attrici Lily Tomlin, Rita Moreno, Jane Fonda e Sally Field. Oltre a tale foto, Tom Brady ha anche scritto scherzosamente: “80 for Brady! Sono così grato per l’opportunità di lavorare con queste donne leggendarie e per l’intera squadra che sta lavorando per questa storia. Quante volte pensate abbia dovuto ripetere le mie battute?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tom Brady (@tombrady)

I prossimi impegni di Tom Brady approfondimento Tom Brady protagonista di una commedia per Paramount Per il quarterback non si tratta di un debutto cinematografico assoluto, avendo avuto un piccolo ruolo in Ted 2 del 2015, ma sicuramente si tratta della prima pellicola da protagonista principale. Contestualmente, Tom Brady si sta allenando con i Buccaneers per provare a vincere nel 2023 un altro Super Bowl, che per l’atleta sarebbe l’ottavo in carriera.