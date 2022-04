Film stasera in TV da non perdere giovedì 28 aprile 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 28 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in tv



Il giorno sbagliato, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Russell Crowe in un thriller. Dopo che una donna suona insistentemente il clacson in mezzo al traffico, un autista psicopatico inizia a seguirla.

Il giocatore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Cast stellare per questo film: Matt Damon, Edward Norton e John Malkovich tra gli altri per questo thriller al tavolo da poker.

Una donna promettente, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Carey Mulligan in un thriller sul tema della violenza sessuale. Una donna cerca di vendicare l’amica violentata con una elaborata strategia.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Nowhere Special – Una storia d’amore, ore 21:15 su Sky Cinema Due

James Norton in un film struggente. Affetto da una malattia incurabile, un padre vuole trovare una famiglia per il figlio di 4 anni.

Film commedia da vedere stasera in tv



Una hostess tra le nuvole, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Gwyneth Paltrow in una commedia sentimentale. Una donna sogna di fare la hostess ma il percorso sarà tutt’altro che semplice.

Happy Family, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Gabriele Salvatores dirige Fabio De Luigi e un cast corale in una commedia. Le storie di due famiglie si intrecciano quando i rispettivi ragazzi decidono di sposarsi.

Film di azione da vedere stasera in tv



La Leggenda degli uomini straordinari, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sean Connery in un film in cui gli eroi della letteratura si uniscono per battere un comune nemico.

The November Man, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Pierce Brosnan interpreta un ex agente della CIA che deve tornare in azione per salvare la vita a una donna vittima di congiura.

Film fantasy da vedere stasera in tv



Sorelle Vampiro 3 – Ritorno in Transilvania, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo capitolo della saga sulle sorelle vampiro, che devono tornare in patria per salvare il fratello.

Film biografico da vedere stasera in tv



The Kelly Gang, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Russell Crowe e Nicholas Hoult in un biopic sul famoso bandito Ned Kelly.

Una squadra di 12 orfani, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Luke Wilson e Martin Sheen in una pellicola biografica. Una squadra di football in Texas attira l’attenzione del presidente Roosvelt.

I programmi in chiaro



Don Matteo, ore 21:25 su Rai 1

Terence Hill e Raoul Bova nella nuova stagione della nota fiction.

Il professor Cenerentolo, ore 21:20 su Rai 2

Leonardo Pieraccioni e Laura Chiatti in una commedia. Una ragazza scambia un detenuto per un operatore culturale ma lui deve tornare in gabbia entro la mezzanotte.

Judy, ore 21:20 su Rai 3

Film biografico su Judy Garland per il quale Reneé Zellweger ha vinto il Premio Oscar.

Dritto e rovescio, ore 21:20 su Rete 4

Nuova puntata del programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio, che tratta l’attualità del nostro Paese.

L’Isola dei Famosi, ore 21:20 su Canale 5

Ilary Blasi conduce l’ennesima edizione del format che porta dei vip a vivere su un’isola deserta.

Run all night – Una notte per sopravvivere, ore 21:20 su Italia 1

Liam Neeson ed Ed Harris in un action. Dopo aver ucciso il figlio del suo storico amico, un ex criminale deve fuggire.

Piazzapulita, ore 21:15 su La 7

Nuovo appuntamento con il programma di approfondimento politico e sociale a conduzione di Corrado Formigli.

West Ham-Eintracht Francoforte, ore 21:00 su TV8

Semifinale d’andata valevole per questa edizione dell’Europa League tra inglesi e tedeschi.

Se scappi ti sposo, ore 21:25 su Nove

Richard Gere e Julia Roberts di nuovo insieme. Un giornalista in cerca di scoop indaga su una ragazza che scappa sempre una volta arrivata all’altare.