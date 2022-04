Film stasera in TV da non perdere martedì 26 aprile 2022

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 26 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film commedia da vedere stasera in tv



Una vita spericolata, ore 21:15 su Sky Cinema Uno



Lorenzo Richelmy e Matilda De Angelis in una commedia on the road. Tre ragazzi fuggono per tutto il Paese dopo una rapina in banca.

Al lupo al lupo, falso allarme!, ore 21:00 su Sky Cinema Family



Un dodicenne ama inventare storie false ma poi dovrà avere a che fare con due rapinatori.

La neve nel cuore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance



Sarah Jessica Parker e Diane Keaton in una commedia romantica ambientata nel periodo natalizio.

Smoke, ore 21:00 su Sky Cinema Drama



Harvey Keitel in una commedia tratta da un romanzo. In una tabaccheria di Brooklyn transitano particolari clienti.

Locked Down, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy



Commedia con Chiwetel Ejiofor. Una coppia vicina alla separazione è costretta a convivere a causa del lockdown.

Film drammatico da vedere stasera in tv



Un mondo perfetto, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24



Kevin Costner e Laura Dern in un road movie di e con Clint Eastwood.

Film di azione da vedere stasera in tv



The Chronicles of Riddick, ore 21:15 su Sky Cinema Collection



Vin Diesel nel sequel di Pitch Black. Riddick viene coinvolto in una guerra tra popoli alieni.

Hard Kill, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Bruce Willis è un miliardario che deve salvare la figlia da un gruppo di terroristi.

Film di fantascienza da vedere stasera in tv



E venne il giorno, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense



Mark Wahlberg in un film di M. Night Shyalaman. La scomparsa delle api genera una catastrofe planetaria che porta le persone al suicidio.

2012, ore 21:15 su Sky Cinema 4K



Disaster Movie con John Cusack. Anno 2012: la profezia dei Maya si avvera e la fine del mondo è vicina.

The Suicide Squad – Missione Suicida, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24



Soft reboot del gruppo di anti-eroi DC Comics con Margot Robbie e John Cena.

Film biografico da vedere stasera in tv



Ted Bundy – Confessioni di un serial killer, ore 21:15 su Sky Cinema Due



Film biografico sul noto assassino seriale americano Ted Bundy, con Elijah Wood e Luke Kirby.

I programmi in chiaro



La scogliera dei misteri, ore 21:25 su Rai 1



Miniserie francese che mischia delitti e misteri sepolti nel passato.

Come ti divento bella, ore 21:20 su Rai 2



Amy Schumer in una commedia. Dopo aver battuto la testa, una goffa ragazza si convince di essere una top model.

#cartabianca, ore 21:20 su Rai 3



Contenitore d’attualità con Bianca Berlinguer alla conduzione. Si parla di politica e temi sociali.

Fuori dal coro, ore 21:20 su Rete 4



Format di attualità condotto da Mario Giordano nel quale si analizzano i temi principali del Paese.

Manchester City-Real Madrid, ore 21:00 su Canale 5



Guardiola e Ancelotti si sfidano nell’andata della semifinale di Champions League.

La Pupa e il Secchione Show, ore 21:20 su Italia 1



Nuova edizione del famoso reality con Barbara D’Urso alla conduzione.

Di Martedì, ore 21:15 su La 7



Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale viene trattata l’attualità della situazione italiana.

Name that tune – Indovina la canzone ore 21:30 su TV8



Ciro Priello e Fabio Balsamo conducono un nuovo format musicale in cui due squadre, composte da 4 personaggi famosi, si sfidano.

Parker, ore 21:25 su Nove

Jason Statham e Jennifer Lopez in un film di azione. Un professionista del crimine lavora a una vendetta fino a quando non incontra una donna.