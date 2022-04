The Colour Room, arriva su Sky in prima tv il film con Phoebe Dynevor

La protagonista di Bridgerton Phoebe Dynevor interpreta la leggendaria figura della ceramista Clarice Cliff nel film Sky Original diretto da Claire Mccarthy. In prima tv assoluta domenica 24 aprile alle 21.15 su Sky Cinema Uno, in streaming su NOW e disponibile on demand

Dopo circa dieci anni di sola tv e soprattutto dopo aver stregato il mondo grazie al ruolo di Daphne in Bridgerton, Phoebe Dynevor ha deciso di prestare la sua eleganza e il suo volto a un personaggio forte e carismatico come quello dell’artista della ceramica Clarice Cliff in "The Colour Room", il film Sky Original diretto dalla regista Claire McCarthy. Nella pellicola, disponibile su Sky Cinema da domenica 24 aprile, su Sky Cinema Uno (alle 21.15), in streaming su N0W e disponibile on demand si racconta la storia rivoluzionaria dell’artista della ceramica di Stoke-on-Trent, che in un campo all’epoca appannaggio assoluto degli uomini, riuscì a rompere il tetto di cristallo e a rivoluzionare la fabbrica in cui lavorava.