Fast and Furious 10, Vin Diesel svela il logo ufficiale

In un post Vin Diesel ha spiegato che Mia Toretto era stata quasi esclusa da Fast and Furious 10 . “Sì, la vostra opinione ha sempre contato.” Ha scritto l’attore - “Quando lo script di Fast & Furious è arrivato Mia Toretto era stata tagliata fuori. Non indovinerete mai chi ha insistito sul ritorno di Mia… mia figlia, che ha detto al regista, onestamente e chiaramente: Senza Mia non esiste Fast and Furious 10 ! Ironia della sorte: mia figlia è nata mentre ero sul set con Pablo e Jordanna, che è stata la prima persona a cui l’ho detto. Incredibile, vero?”

Il ricordo commosso di Paul Walker

Il post su Instagram di Vin Diesel si conclude con un pensiero rivolto al suo grande amico e compagno di set, Paul Walker, l’attore prematuramente scomparso a causa di un incidente stradale.

“Non c’è un solo giorno della mia vita in cui non vorrei tornare indietro nel tempo per non far partire Pablo nel weekend del Ringraziamento. Ogni film Fast che faccio è un po’ un modo per onorare mio fratello Pablo. Proteggerò sempre la sua famiglia, perché è anche un po’ la mia. Quando sua figlia mi ha chiesto di accompagnarla all’altare mi sono messo a piangere, l’ho fatto con orgoglio. Fast non sarebbe qui oggi senza la grande amicizia che lega Dom e Brian. Ho parlato troppo, lo so, ma la vita è breve e i vostri commenti mi hanno profondamente commosso. Grazie per aver sempre creduto in me, non sarò contento fino a quando non renderò lui, voi e tutto l’universo fieri di me. Con amore, per sempre.”

Il lungo testo di Vin Diesel completa l’immagine commovente di un grande abbraccio tra lui e Paul Walker.