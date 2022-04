Ludovica Bargellini, i film e le serie tv dell'attrice scomparsa

Dalla serie tv "The Young Pope" di Paolo Sorrentino al mediometraggio" Dylan Dog - Vittima degli Eventi", ecco le tappe principali della carriera di Ludovica Bargelini scomparsa il 19 aprile in seguito a un incidente stradale a Roma Condividi

Ludovica Bargellini è morta a 35 anni il 19 aprile, mentre era alla guida della sua lancia Y, in un incidente tra via Cristoforo Colombo e via di Grotta Perfetta a Roma, nel quartiere della Montagnola. La donna è deceduta dopo essere arrivata in condizioni molto critiche all'ospedale Sant'Eugenio. Nata a Pistoia, la Bargellini si era trasferita nella capitale per studiare Costume al Centro Sperimentale di Cinematografia. In seguito, aveva optato per la carriera di attrice, formandosi al Teatro Azione di Roma e partecipando al alcuni workshop con Ivana Chubbuck, Michael Margotta e Doris Hicks. Aveva studiato recitazione alla scuola di Roma “Jenny Tamburi”.

I film con Ludovica Bargellini approfondimento Roma, incidente alla Montagnola: morta l'attrice Ludovica Bargellini Al cinema debutta nel 2011 in Non c'è tempo per gli eroi, il film-denuncia ambientato a Firenze e firmato da Andrea Mugnaini. L'anno successivo la vediamo in Finalmente la Felicità, la commedia diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Nel 2014 recita la parte di Sofia nel fan-movie Vittima degli eventi di Claudio Di Biagio ispirato ai fumetti di Dylan Dog. il mediometraggio è disponibile sul canale YouTube dei The Jackal. Dopo aver fatto la comparsa in La Pazza Gioia di Paolo Virzì, nel 2018 interpreta una escort in Quanto basta, il film di il Francesco Falaschi con protagonisti Vinicio Marchioni e Valeria Solarino. Nel 2021, è tornata alla sua prima passione lavorando nel reparto costumi del film Netflix, Il Granchio nero.