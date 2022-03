Il sesso degli angeli, il trailer del film con Leonardo Pieraccioni

Il sesso degli angeli: trailer e trama

approfondimento

I migliori film di Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni torna ad abbracciare il pubblico dei suoi fan nei panni di Don Simone, un prete in cerca di nuove idee ma soprattutto di fondi per rendere più accattivanti le attività del suo oratorio, sempre più vuoto. Insieme al fedele Giacinto, interpretato dall'attore comico Marcello Fonte, parte per la Svizzera dove è chiamato per rilevare una molto redditizia attività che un suo zio gli ha lasciato dopo la sua morte. Una volta lì, però, le cose diventano incredibili: suo zio gli ha lasciato, in realtà, un bordello animato da un gruppo di squillo, ognuna con una storia alle spalle.

Il trailer de Il sesso degli angeli racchiude in poco meno di due minuti gli elementi chiave di questo film che conferma le doti di grande intrattenitore che il pubblico riconosce a Leonardo Pieraccioni da ormai quasi tre decenni quando debuttò nella tripla veste di attore, regista e sceneggiatore del suo titolo di esordio, il cult I laureati (1995). Da allora, la formula, senza dubbio vincente, non è cambiata, in quanto l'autore continua nel suo lavoro di lettura della società attraverso la lente comica che permette di rilevarne debolezze, inclinazioni e vizi, come in questo caso.

Nella clip di immagini in anteprima, Don Simone accantona per un attimo l'abito talare per calarsi nei panni di gestore del bordello svizzero ricevuto in eredità ma anche questo posto è un altro luogo pieno di anime da salvare e il racconto si rivela un insieme di piccole storie di personaggi, vero punto di forza delle opere cinematografiche di Pieraccioni che per i suoi film si è sempre avvalso di ottimi interpreti.