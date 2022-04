Downton Abbey 2, nuova featurette del film. VIDEO

A poco più di una settimana dall'uscita nelle sale di Downton Abbey 2 – Una nuova era , Universal Pictures ha diffuso un nuovo video di contenuti speciali che piacerà molto ai fan in attesa del debutto al cinema della pellicola, sequel dell'acclamata serie tv. Il film diretto da Simon Curtis sarà disponibile per il grande pubblico al cinema a partire dal 28 aprile , data che precede di un giorno l'uscita nelle sale del Regno Unito. Negli States il film arriverà invece dal 20 maggio.

Il viaggio nei luoghi del nuovo film è condotto dalla presentatrice Clara Amfo che conduce il pubblico dietro le quinte del lungometraggio . Le atmosfere della saga ideata da Julian Fellowes sono immediatamente riconoscibili e i più emozionati sono proprio i membri del cast, tornati a vestire i panni dei loro storici personaggi. Michelle Dockery , interprete di Lady Mary, è la prima a confermare che le cose stanno cambiando a Downton Abbey. Allen Lech , l'attore che recita nel ruolo di Tom Branson, anticipa che nel film saranno mostrate le nozze del suo personaggio con Lucy Smith, evoluzione di quanto raccontato nel primo film del 2019, seguite dalla luna di miele sulla Riviera francese, una tappa irrinunciabile per i nobili del tempo. Hugh Boneville , l'attore che interpreta Robert Grantham, anticipa un altro tema della nuova storia, ovvero, l'invasione di attori e troupe cinematografiche nella tenuta in cambio di denaro necessario per il suo mantenimento. L'ingresso del cinema nella routine quotidiana della famiglia rappresenterà una vera ventata di modernità e sarà interessante per gli spettatori osservare il conseguente effetto metafilmico, ossia le riprese di un film nel film.

I produttori sono molto contenti di quanto è stato realizzato per Downton Abbey 2 - Una nuova era, un titolo la cui lavorazione è stata effettuata nel mezzo della pandemia, che ha pesato anche sulla distribuzione, con la data del debutto al cinema inizialmente fissata per Natale 2021 e spostata in avanti più volte. La pellicola sarà l'occasione per tornare in sala, piangere ed emozionarsi, riassaporando le atmosfere della saga in onda dal 2010 sul piccolo schermo che ha conquistato milioni di spettatori. La clip si chiude con le parole del produttore Gareth Neame che assicura che nel nuovo capitolo si sarà un formidabile mix di tragedia, lacrime, storie d'amore e risate.