Catherine Spaak, l'omaggio di Sky Cinema

Per rendere omaggio alla grande attrice appena scomparsa, Sky Cinema propone oggi due film importanti della sua lunga carriera. Alle 21.00 Sky Cinema Comedy va in onda IL SORPASSO seguito da FEBBRE DA CAVALLO. Anche in streaming su NOW e disponibili on demand

Il sorpasso

approfondimento

Aveva 17 anni, era giovanissima e molto bella Catherine Spaak quando entrò nel cast di attori scelti da Dino Risi per interpretare la giovane Lilly Cortona ne "Il sorpasso". Un film che suscitò sin dall’uscita l’interesse della critica, dato che forniva uno spaccato dell’Italia in pieno “boom economico” ma metteva in mostra anche gli aspetti in chiaroscuro di un Paese che stava cambiando, tra consumismo e ricerca del benessere. Anche per questo motivo, la pellicola fu acclamata ai “David di Donatello” con il Premio per il Miglior Attore Protagonista a Vittorio Gassman, oltre a una serie di riconoscimenti in altre kermesse; a livello di pubblico, il successo arrivò gradualmente (grazie a Dennis Hopper che vi si ispirerà per girare “Easy Rider”), incassando un miliardo di lire. Attualmente “Il sorpasso” è anche inserito nella lista dei “100 film italiani da salvare”.