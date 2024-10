Addio a Adamo Dionisi, il boss di "Suburra". Aveva 59 anni

Chi era Adamo Dionisi

Nato a Roma il 30 settembre 1965, la vita di Dionisi è stata segnata da un passato difficile. Prima di diventare attore, ha vissuto esperienze complicate che lo hanno portato anche all’arresto per droga e alla reclusione nel carcere di Rebibbia. È proprio durante il periodo trascorso in carcere che ha scoperto la passione per la recitazione, partecipando a progetti teatrali che hanno cambiato la sua vita e avviato la sua carriera nel mondo del cinema. Dionisi ha raggiunto la notorietà interpretando Manfredi Anacleti, il violento capo della famiglia rom nella serie Suburra, ma il suo percorso artistico è stato ricco di esperienze e ruoli importanti. Tra i suoi lavori più recenti ricordiamo Martedì e Venerdì (2024) e Enea (2023), oltre a partecipazioni a film come Morrison (2021), The Shift (2020), Famosa (2019) e Dogman (extended version) (2018). Ha fatto parte anche dei cast di Brutti e Cattivi (2017) e Good Morning Aman (2009), mentre nel 2008 era apparso in Chi nasce tondo.