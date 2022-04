Tra circa un mese si aprirà la 75ª edizione del Festival di Cannes, una delle rassegne cinematografiche più importanti al mondo, che si terrà da martedì 17 a sabato 28 maggio nella splendida località francese. Dopo tanti rumors legati ai film in concorso, è stata resa nota la lista ufficiale delle pellicole che si contenderanno la prestigiosa Palma d’Oro. Durante il Festival, però, non saranno proiettati solo i film in gara, ma anche altri fuori concorso. Tra essi, troviamo Z (Comme Z) di Michel Hazanivicius , remake di Zombie contro Zombie di Shinichiro Ueda .

Z (Comme Z), svelato il trailer

Nelle scorse ore è stato svelato il trailer ufficiale della pellicola che aprirà il Festival di Cannes, ma sarà fuori concorso. Il lungometraggio, come si evince dal video di poco meno di un minuto e mezzo, è un horror-comico incentrato su un gruppo di persone che vuole girare un film sugli zombie. Il problema, però, è che i protagonisti saranno assediata da una vera e propria invasione di zombie reali, finendo così per uccidere sia quelli veri che quelli finti. Le scene possono sembrare abbastanza cruente, con persone che impugnano mazze, asce e altre armi per smembrare i corpi degli infetti. Tuttavia, i dialoghi proposti e come avviene il tutto è abbastanza esilarante, un po’ come abbiamo visto nella saga Scary Movie, dove venivano fatto le parodie dei più importanti film horror del tempo. Tra i protagonisti principali troviamo gli attori francesi Romain Duris e Berenice Bejo. Per Michel Hazanavicius, che tra l’altro è sposato proprio con Berenice Bejo, si tratta dell’ottavo film della sua carriera che uscirà al cinema (data prevista il prossimo giugno), a due anni di distanza da Il principe dimenticato.