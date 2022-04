Kristen Stewart, il nuovo film è Love Lies Bleeding

Spettacolo

Oscar, look di coppia per Kristen Stewart e la fidanzata Dylan Meyer

L’interprete nominata nella categoria miglior attrice protagonista per la sua interpretazione di Lady Diana in “Spencer” ha scelto un look firmato Chanel. Un tailleur in raso nero con blazer avvitato e un paio di shorts, camicia bianca semitrasparente allacciata solo in due bottoni e tacchi a spillo (alternati a mocassini flat). La sua fidanzata si è vestita con un outfit coordinato, con la differenza che i pantaloni erano lunghi, dominava una fantasia vegetale e il colore virava sul borgogna

Kristen Stewart con la fidanzata Dylan Meyer sul tappeto rosso degli Oscar 2022



Kristen Stewart ha scelto un look firmato Chanel. L’attrice gareggiava per accaparrarsi la statuetta per la miglior attrice protagonista (per il suo ruolo in “Spencer”). L'Oscar in quella categoria è stato vinto dalla collega Jessica Chastain per “Gli occhi di Tammy Faye”)