Avril Lavigne vorrebbe Kristen Stewart a interpretarla in un biopic

La cantante ha confessato che le piacerebbe vedere l'attrice di "Spencer" calarsi nei suoi panni. Per adesso non c'è nessuna notizia ufficiale di un film biografico del genere, ma mai dire mai. La punk star canadese ne ha parlato sul tappeto rosso degli iHeartRadio Music Awards

Avril Lavigne non ha dubbi: se dovesse scegliere un’attrice per farsi interpretare in un potenziale biopic, quella sarebbe indubbiamente Kristen Stewart. Madonna ci sta mettendo una vita a esaminare le candidate per il suo ruolo, mentre con Avril Lavigne sarebbe tutto molto più semplice. L'ugola del punk ha le idee chiare. Stava incedendo sul tappeto rosso targato iHeartRadio Music Awards 2022 (che si sono tenuti martedì 22 marzo) quando le è stato chiesto chi avrebbe voluto a impersonarla in un potenziale film biografico. "Kristen Stewart”, è stata la risposta dopo una breve pausa per pensarci su. Da questo scambio di battute alla notizia che sta per uscire un film biografico su Avril Lavigne in cui a interpretarla c'è Kristen Stewart il passo è breve, tuttavia è bene sottolineare che per adesso nessun biopic sulla musicista messa a titolo è in cantiere. Perlomeno a livello ufficiale… Tuttavia un biopic sull'artista più iconica del pop-punk del nuovo Millennio non sarebbe una sorpresa, dato che Avril Lavigne è una grande fan del cinema. Nel dicembre 2021 ha inoltre rivelato che, per celebrare il 20º anniversario del suo album d’esordio, Let Go uscito il 10 agosto 2002, starebbe progettando un evento celebrativo proprio in formato grande schermo. Che stesse parlando del biopic con Kristen Stewart? Staremo a vedere. Potete guardare il video in cui Avril Lavigne parla di Kristen Stewart dal red carpet degli iHeartRadio Music Awards in fondo a questo articolo.

Sul Red Carpet degli iHeartRadio Music Awards, Avril Lavigne non solo ha parlato del suo sogno di vedere “nello specchio” Kristen Stewart. Ha suggerito anche l'eventuale titolo per il film: Sk8r Boi, ossia il suo singolo del disco di debutto, uscito nel 2002. Qui c'è odore di sceneggiatura già pronta... Stay tuned!

E comunque diciamo che ad Avril Lavigne piace vincere facile: scegliere Kristen Stewart significherebbe infatti fare jackpot con un biopic, così come con qualsiasi film.



L’attrice californiana, che è ora sugli schermi nel ruolo della principessa Diana nel film Spencer di Pablo Larraín, domenica potrebbe vincere l’Oscar 2022 per la Miglior Attrice proprio grazie a quella interpretazione da chapeau.



“Sarebbe bellissimo se mi interpretasse in un film”, queste le parole della musicista canadese con cittadinanza francese. Non sappiamo se la sua sia stata soltanto un'ipotesi remota, un augurio detto così tanto per oppure se ci sia davvero qualcosa che bolle in pentola. Quel che è certo, però, è che Kristen Stewart ha il carnet assiepato di impegni, primo tra tutti quello con l'atteso esordio da regista che sta continuando a posticipare. Di certo se il film biografico su Avril Lavinia avesse Kristen Stewart sia davanti sia dietro la cinepresa, allora la cosa si potrebbe fare… E sarebbe di certo quel jackpot di cui sopra.

Sono soltanto considerazioni, dato che per adesso non c'è nulla di ufficiale sull’eventualità di un biopic del genere. Tanto meno con Kristen Stewart protagonista.



Di seguito vi mostriamo il video in cui Avril Lavigne parla di Kristen Stewart dal red carpet degli iHeartRadio Music Awards .