Morto a 67 anni Gilbert Gottfried, voce di Aladdin

La carriera di Gilbert Gottfried

Oltre ad averlo visto in Piccola Peste, Gilbert Gottfried ha avuto altre parti minori all’interno di film cult come Beverly Hill Cop II – Un piedipatti a Beverly Hills II, Autostrada per l’inferno e Un milione di modi per morire nel West, sua ultima apparizione sul grande schermo nel 2014. Per ben 18 anni, dal 1980 al 1998, è stato tra i protagonisti del Saturday Night Live, il più importante programma comico degli Stati Uniti in onda sulla prestigiosa NBC. Nel 2008 ha partecipato anche a una puntata della fortunata serie tv per ragazzi Hannah Montana, che ha lanciato nel mondo dello spettacolo e della musica Miley Cyrus. Oltre ad Aladdin, è stato protagonista di ulteriori doppiaggi in altri cartoni animati come Superman: The Animated Series, Timon e Pumbaa (serie animata), SpongeBob e Teenage Mutant Ninja Turtles. Per quanto concerne la sfera privata, nel 2007 ha sposato la produttrice Dara Kravitz, con la quale è diventato genitore di Lily Allen nello stesso anno e di Max Aaron nel 2009.