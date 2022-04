Scarsa chimica tra l'attore e l'attrice, in queste ore anche protagonista del processo per diffamazione intentato dall’ex marito Johnny Depp

Guai in arrivo per Amber Heard? In queste ore l’attrice è impegnata in Virginia, per difendersi contro le accuse di diffamazione dell’ex marito Johnny Depp, a causa di un articolo pubblicato dal Washington Post qualche anno fa in cui la Heard accusava l’uomo di violenza domestica.

Proprio grazie alle deposizioni, che saranno utilizzate nel corso del processo, sembrerebbero essere emersi alcuni retroscena sulla possibile esclusione di Amber Heard dal film Aquaman 2. Secondo Walter Hamada, il Presidente della DC Films, la Warner Bros avrebbe valutato la possibilità di non rinnovare il contratto dell’attrice, per problemi di chimica con Jason Momoa.