Suzume no Tojimari, diffuso un teaser trailer senza dialoghi

A tre anni distanza dal suo ultimo lavoro intitolato Weathering With You del 2019, Makoto Shinkai, famoso regista giapponese, è pronto a tornare sul grande schermo con una nuova opera intitolata Suzume no Tojimari.

Il trailer di Suzume no Tojimari

Innanzitutto, partiamo dalla traduzione letterale di Suzume no Tojimari, che in italiano diventa Le serrature di Suzume. La protagonista dell’anime è proprio la 17enne Suzume che abita nella cittadina di Kyushu, la cui vita cambia radicalmente dopo l’accidentale incontro con un giovane ragazzo che le rivela di star “cercando una porta” (da qui Le serrature di Suzume). Nel trailer diffuso nelle scorse ore, dalla durata di 44 secondi, notiamo Suzume camminare per le vie di Kyushu e imbattersi in una porta sospesa al centro di una sorta di laghetto artificiale. Presa dalla curiosità, Suzume si avvicina alla porta e decide di aprirla, facendo partire un vortice di magia che rischia di compromettere la sua vita. La particolarità del trailer è che è stato rilasciato senza dialoghi dei personaggi presenti, ma si sente solo la colonna sonora. L’idea di realizzare Suzume no Tojimari nasce agli inizi del 2020. A causa della pandemia COVID-19, ovviamente, il lavoro ha subìto dei rallentamenti con la sceneggiatura che si è conclusa ad agosto dello stesso anno. Molto lunga, invece, la fase di storyboard che è durata da settembre 2020 a dicembre 2021 mentre nel mezzo c’è stata anche la produzione dell’animazione. La presentazione ufficiale di Suzume no Tojimari è avvenuta il 15 dicembre 2021 in una conferenza stampa dove il regista Makoto Shinkai ha brevemente dichiarato: “Spero sinceramente che questo film lasci il pubblico sorridente ed entusiasta, mentre esce dal cinema”.

Hanno collaborato alla realizzazione dell’opera anche Masayoshi Tanaka in versione di designer dei personaggi, Kenichi Tsuchiya come direttore dell’animazione e, infine, Takumi Tanji nel ruolo di direttore artistico. Per Makoto Shinkai si tratta della sua settima pellicola che uscirà al cinema dopo Oltre le nuvole, il luogo promessoci (2004), 5 cm al secondo (2007), Viaggio verso Agartha (2011), Il giardino delle parole (2013), Your Name (2016) e Weathering With You (2019). Suzume no Tojimari è in programma nella sale giapponesi a partire dal prossimo novembre, precisamente venerdì 11.