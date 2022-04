Manca sempre meno al tanto atteso arrivo nelle sale del nuovo film del MCU dedicato al Dio del Tuono. Il quarto capitolo della saga ha iniziato il suo press tour mondiale. A raccontarlo è il protagonista affiancato dall’attrice Tessa Thompson e dal regista Taika Waititi. Ecco la foto social che sta facendo il giro del mondo Condividi

È con un’immagine condivisa sui suoi profili social ufficiali, che l’attore australiano Chris Hemsworth, accompagnato dall’attrice Tessa Thompson e dal registra Taika Waititi, ha raccontato di aver iniziato ufficialmente il press tour mondiale che lo porterà fino alla tanto attesa prima proiezione di Thor: Love and Thunder, il quarto film del MCU dedicato al celebre Avenger e divinità di Asgard. La pellicola arriverà nelle sale italiane a partire dal prossimo luglio, dopo la nuova serie Marvel Moon Knight, in onda ora su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, nei cinema da maggio.

Chris Hemsworth si prepara a tornare nelle sale con il MCU approfondimento Thor: Love and Thunder, colonna sonora composta da Michael Giacchino “Un press tour a lungo raggio per Thor: Love and Thunder con questi due meravigliosi esseri umani (Tessa Thompson e Taika Waititi). Una giornata piena di follia e di ilarità. Preparatevi gente, questo film sarà selvaggio!!”. È con queste parole che poco meno di ventiquattro ore fa, Chris Hemsworth che nel Marvel Cinematic Universe è Thor, ha annunciato sui social il tanto atteso inizio del ricco press tour mondiale che porterà il nuovo film dedicato al dio di Asgard in tutte le sale del mondo a partire dal prossimo luglio. Una foto emblematica dove Hemsworth, al centro, è seduto su una sedia tipica da set, circondato dalla co-protagonista Tessa Thompson che interpreta l’amica e supereroina Valchiria e Taika Waititi che dopo Thor: Ragnarok torna al timone di un nuovo cult Marvel. Nel film, che dal regista stesso è stato giudicato come assolutamente folle e imprevedibile, anche altri importantissimi nomi di Hollywood a partire dai compagni de I Guardiani della Galassia a Natalie Portman, Matt Damon, Christian Bale e Russell Crowe, Cate Blanchett e Anthony Hopkins.

Quale sarà la trama di Thor: Love and Thunder approfondimento Thor Love and Thunder, le prime promo art svelano i look Il quarto film Marvel dedicato al Dio del Tuono si prepara ad arrivare nelle sale italiane e mondiali dal prossimo luglio con interessantissime novità a partire dalla scena post-credit dell’ultimo film sugli Avengers, Avengers: Endgame, quando Thor (Chris Hemsworth), vinta la battaglia contro Thanos e salutati per sempre gli amici scomparsi, sceglie di cambiare vita e approdare nello spazio insieme alla nuova combriccola de I Guardiani della Galassia, capitanati da Chris Pratt (Starlord) e Zoe Saldana (Gamora). Il nuovo film di Taika Waititi dedicato a Thor sarà anche il primo della serie a fare conoscenza dei poteri di Lady Thor. Non si tratta di un personaggio sconosciuto, ma della celebre scienziata e astrofisica, nonché unico amore di Thor, Jane Foster (Natalie Portman), che assumerà i magici poteri del suo amato dopo aver incredibilmente impugnato il martello Mjöllnir. Nel frattempo, è grande attesa da parte di vecchi e nuovi fan del MCU per l’uscita del primo trailer ufficiale dedicato a Thor: Love and Thunder, con l’hashtag del film che è già primo nelle tendenze di Twitter.