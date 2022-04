Troy Kostur, premio Oscar per CODA rifà film con linguaggio dei segni

La star del film “CODA - I segni del cuore” (pellicola a cui sono andati tre Oscar: per il miglior film, la migliore sceneggiatura non originale e il miglior attore non protagonista) ha ricreato le scene delle pellicole più iconiche del cinema servendosi della lingua dei segni. L’ha fatto per Variety, che ha pubblicato in un video tutte le meravigliose interpretazioni sui generis dell’attore non udente

Troy Kotsur, premio Oscar per la sua interpretazione nel film “CODA - I segni del cuore” (che ha vinto tre premi Oscar: quello per il miglior film, la migliore sceneggiatura non originale e miglior attore non protagonista) ha offerto tante interpretazioni di pellicole cult interpretate con la lingua dei segni.



L’ha fatto per il magazine statunitense Variety, che ha pubblicato in un video tutte le fantastiche interpretazioni sui generis dell’attore non udente.

Il video pubblicato sui canali social della rivista con il titolo di “As Interpreted By... Troy Kotsur” mostra l'attore interpretare scene iconiche da capolavori come "Il Padrino", "Star Wars", "Lo squalo" e "Il laureato”.



“Il premio Oscar Troy Kotsur è un uomo dai molti talenti. Ma soprattutto è un amante del cinema e di tutto il suo infinito splendore”, scrive Clayton Davis nel suo articolo pubblicato su Variety.



Discutendo della sua storica vittoria come miglior attore non protagonista (è diventato il primo interprete non utente ad aggiudicarsi l'Oscar), l'attore ha usato la lingua dei segni americana (ASL) per interpretare alcune delle battute più iconiche del grande schermo. Il risultato è stato talmente entusiasmante che Variety ha deciso di creare un video.

Da notare è come Kotsur l'abbia fatto appana dodici ore dopo aver ricevuto la prestigiosa statuetta, dopo soltanto un'ora di sonno (e ci immaginiamo come può essere stato il riposo, dopo un entusiasmo come quello del ricevere un Oscar). Questo a riprova del fatto che Kotsur è un talento di quelli incredibili, come lo stesso giornalista di Variety che ha presentato il video citazionale ha chiosato.



Nella clip c'è la citazione de "Il Padrino" (1972) di Francis Ford Coppola: Troy Kotsur interpreta con la lingua dei segni la frase di Vito Corleone (impersonato dal grande Marlon Brando): "Gli farò un'offerta che non può rifiutare”. C'’è anche “Mrs. Robinson, sta cercando di sedurmi” di Benjamin Braddock (interpretato da Dustin Hoffman) ne “Il laureato” (1967) di Mike Nichols.

C’è pure "Avrai bisogno di una barca più grande" detta da Brody (interpretato da Roy Scheider) ne "Lo squalo" (1975) di Steven Spielberg.

E anche il mitico “Io sono tuo padre” di Darth Vader (doppiato da James Earl Jones) in "Star Wars Episode V: The Empire Strikes Back" (1980) di Irvin Kershner.

Poi "Il mio nome è Bond... James Bond”, di James Bond alias 007 (interpretato da Sean Connery).

E c'è anche un gustoso bonus, una citazione irriverente di Kim Kardashian...



Potete guardare il video in cui Troy Kostur recita nelle scene più leggendarie del cinema con il linguaggio dei segni nella clip che trovate in fondo a questo articolo.