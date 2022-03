Kraven Il Cacciatore, al via le riprese

I villain sono sempre di più i grandi protagonisti delle sale cinematografiche di tutto il mondo. Dopo Morbius, in arrivo al cinema il 31 marzo, Loki e l’esilarante Venom ora è tempo per Kraven Il Cacciatore di prendersi la scena. E sarà l’attore 31enne inglese Aaron Taylor-Johnson a portare sul grande schermo uno dei cattivi più amati di sempre. A conferma dell’inizio dei lavor i è stato pubblicato un breve filmato dal set del film a Londra, che mostra un uomo a piedi nudi , probabilmente la controfigura di Aaron, attaccato alla portiera di un’auto nera mentre si allontana nel traffico.

Il lungometraggio, diretto dal regista J.C. Chandor (Triple Frontier), vede un nutrito cast di giovani attori. Dal protagonista, Aaron Taylor-Johnson, che presta il suo volto a Kraven , a Fred Hechinger (Camaleonte), Ariana DeBose (Calypso) e Alessandro Nivola. Quest’ultimo sarà l’antagonista principale di Kraven, ma il personaggio non è stato ancora svelato. Infine Christopher Abbott sarà lo Straniero. Alcune indiscrezioni parlano di un altro, importante, ingresso nel team artistico. I rumor non ancora confermati indicano Russell Crowe (Il Gladiatore) come attore nella pellicola, ma non sappiamo ancora in quale ruolo potrebbe comparire.

Chi è Kraven il Cacciatore

approfondimento

I migliori film da vedere a marzo 2022 in streaming e al cinema. FOTO

Personaggio dei fumetti Marvel Comics, Kravel il Cacciatore è anche conosciuto come Sergei Kravinoff. Il villain è stato ideato dall’indimenticabile Stan Lee, per quanto riguarda i testi, mentre Steve Ditko ha realizzato le illustrazioni. La prima apparizione di Kravel risale all’agosto del 1964, all’interno di Amazing Spider-Man (Vol.1) numero 15. Grande cacciatore di animali selvatici, Kraven è da sempre considerato come uno dei più temibili nemici di Spider-Man. Il suo grande senso dell’onore e il rispetto per gli avversari, compreso l’Uomo Ragno, lo rendono un cattivo tra i più amati di sempre.

Solo qualche mese fa la Murphy’s Multiverse aveva rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Kraven Il Cacciatore: “Vista la data di uscita fissata per gennaio 2021, possiamo dire di avere un arco temporale piuttosto ampio per riuscire a portare a termine le riprese, inoltre avremo abbastanza tempo per aggiungere in corsa attori importanti al cast, cosa che accade spesso in progetti come questo.”