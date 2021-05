Kraven il Cacciatore, Aaron Taylor-Johnson protagonista del nuovo film

È ufficiale: Aaron Taylor-Johnson sarà Sergei Kravinoff, l'arcinemico di Spider-Man in “Kraven il Cacciatore”. L'attore britannico, noto per il suo ruolo in “Kick-Ass” e “Kick-Ass 2” e per aver interpretato il personaggio Quicksilver in “Avengers: Age of Ultron”, sarà impegnato nei panni del protagonista nella pellicola diretta da J.C. Chandor. L'uscita del film, un progetto Marvel-Sony è programmata per il 13 Gennaio 2023.