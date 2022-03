Ucraina, i genitori di Halyna Hutchins sono bloccati a Kiev

Lo ha scritto il marito di Halyna, Matthew sul suo account Twitter. "La sorella di Halyna, Svetlana, è arrivata sana e salva in Romania con la figlia di tre anni e proseguirà verso l'Europa occidentale", ha scritto. "I genitori sono rimasti a Kiev e si preparano al peggio. La madre, Olga, lavora ancora come infermiera nell'ospedale dove sta da oltre 30 anni". Il 7 marzo, poco più di una settimana dopo che la Russia aveva invaso l'Ucraina, Matthew aveva denunciato che la "famiglia di Halyna era intrappolata a Kiev" perché i rischi di intraprendere un viaggio erano troppo alti. Da quando è iniziata la guerra il marito di Halyna ha condiviso su Twitter le sue opinioni contro la guerra invocando l'imposizione di una no fly zone sull'Ucraina.

Chi era Halyna Hutchins

approfondimento

Halyna Hutchins è nata in Ucraina nel 1979 ed è cresciuta in una base militare sovietica nel circolo polare artico. Ha incominciato a lavorare dapprima come giornalista in Europa, frequentando la Kyiv National University e laureandosi in giornalismo internazionale. Si è specializzata come giornalista investigativa, iniziando a lavorare per produzioni di documentari nell'Europa orientale, prodotti nel Regno Unito. Dopodiché si è trasferita negli Stati Uniti, a Los Angeles, per incominciare a lavorare nel cinema e nella moda come fotografa di scena. Non prima di avere svolto il ruolo di assistente di produzione e anche quello di elettrauto.

Dal 2013 al 2015 ha studiato presso l’American Film Institute Conservatory, presso cui ha conseguito la laurea. La sua tesi di laurea, Hidden, l’ha vista collaborare con l’allora compagno di classe, il regista Farzad Ostovarzadeh. Il film è ​​stato proiettato al Camerimage, importante festival europeo dedicato alla cinematografia.

Nel 2018 è stata una delle prime otto donne cineaste selezionate per inaugurare il progetto 21st Century Fox DP Lab, un programma varato per offrire maggiori opportunità alle donne che lavorano nel cinema. Nel 2019 è stata selezionata come una delle cosiddette Rising Stars (star emergenti) del magazine American Cinematographer. Halyna Hutchins ha lavorato a oltre 30 titoli cinematografici e televisivi, tra lungometraggi, cortometraggi e serie TV.

Nel 2020 è stata la direttrice della fotografia del film Archenemy di Adam Egypt Mortimer. Distribuito nel 2020 da SpectreVision e Voltage e interpretato da Joe Manganiello, Archenemy è stato presentato in anteprima al Beyond Fest 2020 ed è entrato in competizione ufficiale al Sitges International Film Festival (dove ha ricevuto una nomination come miglior film). Hutchins ha curato la fotografia anche per alcune produzioni indipendenti di successo, come Blindfire e The Mad Hatter.