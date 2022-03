Diretto dal regista Olmo Parenti racconta la vita dei migranti clandestini a cui è negato asilo politico e che vivono nel nostro Paese sfruttati per lavorare nei campi

Dopo Foggia e Roma, il film One Day One Day, documentario girato nella

baraccopoli di Borgo Mezzanone, prosegue il suo giro d’Italia e a richiesta del

Liceo Leonardo Da Vinci sbarca domani, martedì 22 marzo, a Trento. È il primo film “vietato ai maggiori”, diretto dal regista Olmo Parenti e coprodotto dal collettivo A Thing By dalla community Will Media e tratta della vita dei migranti clandestini a cui è negato asilo politico e che vivono nel nostro Paese sfruttati per lavorare nei campi.



Le prossime tappe del tour sono: giovedì 24 marzo a Vicenza, lunedì 28

marzo a Perugia, martedì 29 a Napoli, mercoledì 30 marzo a Parma, mercoledì 6 aprile a Milano e giovedì 7 aprile a Pordenone. Per prenotarsi scrivere a scuole@willmedia.it .

Sul sito di Will Media prosegue la challenge per gli adulti che vogliono vedere il documentario: al raggiungimento di 5 mila firme, il film sarà

disponibile a tutti. Link al form: https://willmedia.it/cosa-facciamo/one-day-

one-day/ .