"Io capitano", al via le riprese del nuovo film di Matteo Garrone

Il primo ciak è arrivato nei giorni scorsi a Dakar, in Senegal. Io capitano è il nuovo film di Matteo Garrone (Gomorra, Reality, Il Racconto dei Racconti, Dogman, Pinocchio), una coproduzione internazionale Italia/Belgio, prodotto da Archimede con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula, con la partecipazione di Pathè, con Pathè International a curare le vendite internazionali.

LE LOCATION

Le riprese si svolgeranno, oltre che in Senegal, anche in Marocco e in Italia, per un totale di 13 settimane.