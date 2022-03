Restiamo amici, il cast del film con Michele Riondino

Restiamo amici è un film del 2019 diretto da Antonello Grimaldi, tratto dal romanzo Si può essere amici per sempre di Bruno Burbi. Alessandro è un pediatra vedovo che vive con il figlio Giacomo. Un giorno il suo amico Gigi gli confessa di essere malato e lo convince a raggiungerlo in Brasile. Qui Alessandro scopre che Gigi ha ricevuto in eredità dal padre molti soldi, che però devono andare ad un nipote. I due allora escogitano un piano: fingere il funerale di Gigi. Vediamo il cast del film