Red, il backstage ufficiale del film Disney Pixar in un documentario

È uscito il backstage ufficiale di Red, il film Disney Pixar appena approdato su Disney+ (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).



Si rivela un vero e proprio documentario che racconta come è stato realizzato questo interessante titolo, ancor più interessante perché vede al lavoro un team tutto al femminile, capitanato dalla regista Domee Shi.



Il titolo dello speciale con il dietro le quinte è Embrace the Panda: Making Turning Red ed è anch'esso disponibile sulla piattaforma streaming di Disney, esattamente come la pellicola.



Il film Red ha come protagonista Mei Lee, una ragazzina di 13 anni che improvvisamente scopre qualcosa di impensabile per lei: si trasforma in un panda rosso ed enorme non appena prova emozioni troppo forti. Trattandosi di una teenager, le emozioni troppo forti sono all'ordine del giorno, per non dire all'ordine dell'ora…

Mei Lee scoprirà che quella “maledizione” non riguarda soltanto lei ma è un fatto di famiglia, che le è stato tramandato: tutte le donne che condividono il suo sangue ereditano questo dono, ben difficile da accettare. Perlomeno all'inizio.



Ma non c'è da temere: la morale c'è eccome! Insegna ai bambini e agli adolescenti a fare virtù di tutto quanto nella vita, anche di ciò che sembra lungi dall'essere qualcosa di positivo. In tutto, invece, c'è sempre qualcosa di positivo. Inoltre Red è anche un bell'esempio di accettazione, body positive e lotta contro il body shaming, una delle armi del bullismo.



Red racconta un viaggio di iniziazione, quello che porterà la teenager cinese che vive a Toronto Meilin Lee a passare dall'adolescenza alla maturità.



Il film è "fondamentalmente una metafora della crescita”, ha dichiarato la regista Domee Shi.



Potete guardare il trailer di Embrace the Panda: Making Turning Red, il backstage ufficiale del film Disney Pixar, nel video che trovate in fondo a questo articolo.