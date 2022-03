Red, tutti gli Easter egg del film Disney

È sbarcato su Disney Plus l’11 marzo (visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) e ha già conquistato bambini più o meno piccoli grazie alla storia, tra ironia e sfide con sé stessi. Al centro di Red, la nuova pellicola Disney Pixar , c’è la storia di Meilin “Mei” Lee, ragazzina ormai tredicenne che deve fronteggiare le difficoltà e la bellezza, della crescita insieme alle sue fedeli amiche e alla più grande boy band del pianeta, i 4*Town. Durante un’intervista a Variety, la regista Domee Shi ha raccontato che il suo film d’animazione, è ricco di Easter egg in abbondanza , a partire dal riferimento all’imminente Lightyear, pellicola prossimamente in uscita sulla piattaforma streaming.

Come da tradizione, Pixar ama aggiungere riferimenti nascosti nei suoi lungometraggi e Red non fa eccezione. Chi ha gli occhi attenti, avrà già osservato che sullo skateboard di una delle migliori amiche di Mei, Miriam, c’è un adesivo che fa riferimento a Lightyear, il film d’animazione che racconterà la storia del giocattolo Buzz . E se di adesivi parliamo, non possiamo non citare l’adesivo del pesciolino Nemo . Il riferimento alla pellicola Alla ricerca di Nemo compare su una delle porte del bagno della scuola, mentre Mei e le sue tre amiche decidono di progettare un piano per poter acquistare il biglietto del concerto dei 4*Town.

La palla Pixar e le bandierine di Coco

Per poter raccogliere abbastanza soldi e acquistare i biglietti del concerto dei loro beniamini, le quattro amiche si accordano con il compagno di scuola Tyler per andare alla sua festa di compleanno e renderla unica grazie alla partecipazione del grande panda rosso. Mentre Mei e le sue amiche celebrano la riuscita del progetto e osservano la festa, nella piscina galleggia la palla Pixar con l’iconica stella rossa. Ci vuole però un occhio allenato per cogliere la scritta Coco nascosta nelle colorate bandierine di carta velina, appese su una casa mentre Mei si trasforma nel suo panda rosso e corre disperatamente a trovare rifugio in camera sua.

Il furgoncino di Pizza Planet e il libro di Twilight

L’adesivo di Lightyear non è però l’unico riferimento ad un elemento dell’universo di Toy Story. Mentre infatti Mei trasformata in panda rosso corre fino allo Skydome di Toronto per non perdersi il concerto dei 4*Town, appare parcheggiato ai lati della strada un furgoncino con l’insegna di Pizza Planet. Se Red è ricco di riferimenti ai cartoni animati Disney più amati, non dimentica nemmeno il mondo di chi è più grande. Ecco allora che nella copertina del libro Nightfall tra le mani di Priya, amica di Mei, viene inserito un chiaro riferimento a Twilight, una delle saghe più amate dagli adolescenti (e non solo). Un ultimo Easter egg è stato poi inserito mentre Mei affronta il panda rosso di sua madre all’interno dello Skydome, nel bel mezzo del concerto dei 4*Town. Su un biglietto per l’evento musicale, come numero di posto appare infatti A113, riferimento nascosto in ogni film Pixar che indica il numero dell’aula degli studenti di animazione al California Institute of the Arts.