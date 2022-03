L'attore, noto tra l'altro per il ruolo di Sherlock Holmes, ha sfilato sul red carpet con una spilla coi colori della bandiera ucraina e ha detto che, per fermare il conflitto, bisogna "aiutare in qualsiasi modo sia possibile" e "continuare a fare pressione sul regime di Putin"

Il conflitto in Ucraina non lascia indifferenti nemmeno gli attori. Come riporta Variety , alcuni di loro hanno sfilato sul red carpet dei Bafta con un richiamo alla bandiera dell’Ucraina per mostrare il loro sostegno a Kiev. Tra gli altri, ha scelto di farlo anche Benedict Cumberbatch secondo cui bisogna aiutare in tutti i modi possibili Kiev ( LE ULTIME NOTIZIE - LE DICHIARAZIONI DI BOLLE - LA COVER DI BELLA CIAO SIMBOLO DELLA RESISTENZA ).

Cumberbatch: "Aiutare in qualsiasi modo sia possibile"

Cumberbatch ha dichiarato: “Tutto quello che dobbiamo fare è continuare a fare pressione sui nostri politici per quanto riguarda la crisi dei rifugiati, continuare a fare pressioni sul regime di Putin, continuare ad aiutare in qualsiasi modo sia possibile - che sia attraverso le donazioni, o ospitando i profughi: cose che intendo fare e ho già fatto”. Secondo Cumberbatch, che già in passato aveva sottolineato la necessità di agire in relazione al conflitto ucraino e di non limitarsi alle preghiere, la premiazione legata ai Bafta è la “celebrazione di un’industria basata sull’immaginario e le immagini parlano forte tanto quanto, se non più, delle parole”.