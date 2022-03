Ucraina, a Udine il cult di Dziga Vertov. Cinema come 'ponte' pace

Un film e il cinema come "ponte" di pace e risposta alla guerra in Ucraina (LA DIRETTA). A Udine, nel giardino del Visionario, è partita sabato 12 marzo l’iniziativa solidale spontanea promossa dal mondo della cultura, che si è mobilitato, come spiegano gli organizzatori, “per dare un segno di solidarietà attraverso il cinema" e in particolare attraverso le immagini del film L'uomo con la macchina da presa, documentario girato nel 1929 da Dziga Vertov tra Mosca e il cuore dell'Ucraina (Kiev, Odessa, Kharkiv), "in cui il regista combatte tutto ciò che è messa in scena. Tutto ciò che è finzione. Tutto ciò che addormenta le coscienze".